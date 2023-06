Legacy festival in Mol neemt maatregelen tegen hitte: water bij de ingang, zonnecrème en pootjebaden toegelaten 

Uitzonderlijk zullen de festivalgangers ook verkoeling mogen zoeken in de vijver. "Het is een groot voordeel dat we aan een waterplas zitten. We hebben de toestemming gekregen om mensen toe te laten tot een diepte van 30 à 40 centimeter. Dat maakt echt wel een groot verschil. We zijn hier ook al enkele dagen aan het werken. Als je bezweet bent en dan even tot je enkels in het water kan, dan word je meteen opnieuw fris."