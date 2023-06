Aanklacht tegen Donald Trump openbaar gemaakt: "Vertrouwelijke documenten - inclusief nucleaire geheimen - gevonden in douche, balzaal en slaapkamer" 

Nog in de akte van beschuldiging wordt beschreven hoe en wanneer de dozen werden verhuisd van het Witte Huis naar zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida. Sommige dozen zouden tijdelijk gestockeerd zijn in een balzaal die ook voor publieke evenementen werd gebruikt.

Daarnaast werden er ook dozen opgeborgen in Trump zijn bureau, slaapkamer en zelfs in de badkamer. Hij liet ook een opslagruimte speciaal daarvoor leegmaken. Op een foto is te zien hoe enkele dozen in die ruimte zijn omgevallen en de documenten voor het grijpen liggen.