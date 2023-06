Telenet en Fluvius rollen vanaf juli samen nieuw "Wyre"-glasvezelnetwerk voor snel internet uit

De plannen voor een samenwerking tussen Telenet en netbeheerder Fluvius dateren al van bijna twee jaar geleden. Maar het duurde tot vorige maand voor alle mededingingsautoriteiten het licht op groen zetten. Nu is ook de naam van het nieuwe infrastructuurbedrijf bekend: Wyre.

Het doel van Wyre is om voor 78 procent van de woningen in Vlaanderen en delen van Brussel tegen 2038 glasvezel uit te rollen. Via een glasvezel- of fibernetwerk kunnen klanten sneller en stabielere surfen op het internet dan via het kopernetwerk dat nu op de meeste plaatsen gebruikt wordt. Het project zal zo'n 2 miljard euro kosten.

Concurrent Proximus is al een tijdje glasvezel aan het uitrollen en mikt op 95 procent dekking in heel België tegen 2032.