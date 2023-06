Het einde van "sushiterrorisme" in Japan? Keten eist torenhoge schadevergoeding van virale "sushilikker"

De tiener die nu voor de rechtbank moet verschijnen, is lang niet de enige die een aandeel had in de golf van "sushiterrorisme". In maart dit jaar arresteerde de politie drie andere mensen na een soortgelijk incident. Een 21-jarige man had naar verluidt ook van een sojaflesje gedronken, maar dan in een andere keten. Een andere man van 30 werd ook aangeklaagd toen hij met zijn eigen eetstokjes gember uit een gedeelde pot haalde.