Kinderdagverblijf Tutti Frutti in Halle moet definitief dicht: "Ouders hebben nog half jaar om alternatief te vinden"

Ouders van kindjes die opgevangen worden door Tutti Frutti zullen dus op zoek moeten naar een ander kinderdagverblijf. Al hebben ze daarvoor nog een half jaar de tijd. “In Tutti Frutti, dat voorlopig nog steeds onder supervisie staat van de stad, worden momenteel 24 kinderen opgevangen”, zegt de burgemeester. “We engageren ons als stad om de pop-up verder open te houden tot 15 december. Tot dan hebben we van het Agentschap Opgroeien ook een tijdelijke vergunning gekregen. Zo krijgen de betrokken ouders de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe kinderopvang."

Al zal dat niet gemakkelijk worden. "Er is een groot tekort aan kinderopvang in Halle", weet burgemeester Snoeck. "We bekijken momenteel hoe we de getroffen ouders in hun zoektocht kunnen helpen.”

Waarom Tutti Frutti de deuren moet sluiten, blijft ook voor de stad onduidelijk. “We kregen geen inzage in het dossier."