Kunstencentrum STUK in Leuven heropent met geestverruimende expo: "Laat je meenemen op een trip"

Nan Goldin is vooral bekend van de recente biografische docu “All the beauty and the bloodshed”, die de Gouden Leeuw won op het filmfestival van Venetië en genomineerd was voor een Oscar. Goldin voert campagne tegen de Sackler-familie, die met haar farmabedrijven verantwoordelijk wordt gesteld voor de verwoestende invloed van zeer verslavende pijnstillers. De film is gratis te zien in het STUK op 14 juni.