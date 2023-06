Middelbare school in Kortrijk schorst leerling voor diefstal examenvragen

Gisteren, net voor het allereerste proefwerk van de examenperiode is het Don Boscocollege in Kortrijk opgeschrikt door een geval van examenfraude. Een leerling van het zesde middelbaar heeft van meerdere examens de vragen gestolen. Een leerkracht van de school had opgemerkt dat er iets scheelde aan zijn computer. De IT-afdeling kon dan achterhalen dat iemand veelvuldig via een USB-stick de examenvragen had gekopieerd.