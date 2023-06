Brussel lanceert in 2024 metro zonder chauffeur 

De MIVB hoopt na de testfase het systeem op alle lijnen toe te passen. "Voor de bestaande lijnen moeten de perrons en het veiligheidssysteem aangepast worden. En we moeten nieuwe metrostellen kopen. De nieuwe metrolijn 3 zal wel onmiddellijk geautomatiseerd rijden", zegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

"Momenteel hebben we op het spitsuur het maximaal aantal voertuigen dat op het Brusselse net kan rijden. Dat betekent dat om de twee en een halve minuut een metro rijdt op de meest centrale delen van het net. Als we dat willen optrekken naar twee minuten of zelfs anderhalve minuut, moeten we automatiseren. In 2025 zullen we een proefsysteem uitrollen dat we daarna hopelijk kunnen toepassen op de volledige lijn. Op die manier kunnen we meer reizigers vervoeren en geven we extra comfort aan de gebruikers van de metro."