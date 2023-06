Motorrijder en Vlaamse fietser komen om na frontale botsing in Doornik

Het ongeval deed zich rond 9.30 uur voor in Mourcourt, een deelgemeente van Doornik. In een bocht zijn de fietser en motorrijder frontaal tegen elkaar gereden.

Volgens de regionale zender Notélé was de fietser, iemand die geboren was in 1961 de Mont-Saint-Aubert aan het beklimmen terwijl de motorrijder, geboren in 1993, de helling kwam afgereden met een quad.

Bij aankomst van de hulpdiensten waren beide bestuurders reeds overleden. Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval kon gebeuren.



"Beide bestuurders zijn ter plaatse overleden. De fietser is afkomstig uit Vlaanderen", zegt procureur Frédéric Bariseau van het parket Doornik-Bergen.