Na 15 jaar broedt de grutto opnieuw in Gent: "Onverwacht, maar fantastisch nieuws"

In de Assels in Drongen (Gent) hebben vrijwilligers van Natuurpunt een broedend koppeltje Grutto's ontdekt. Het was 15 jaar geleden dat dat in Gent werd waargenomen. In het nest liggen vier groene eieren. Natuurpunt doet er nu alles aan om het nest te beschermen, want grutto’s zijn erg kwetsbaar.