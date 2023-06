Na 40 jaar verdwijnen de eerste stellingen van Justitiepaleis in Brussel

De stellingen aan de gevel van het Justitiepaleis in Brussel, die intussen zelf werden gerenoveerd, zullen vanaf 2024 verdwijnen. Dat meldt Mathieu Michel (MR), staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen. Eind april leverde de Stad Brussel de bouwvergunning af en nu is ook de gunning voor de restauratie van de gevel aan de kant van het Poelaertplein goedgekeurd. Wat betekent dat een aannemer de werken mag uitvoeren. Een eerste stap is zo gezet in de volledige restauratie van de gevel.

"Het Brusselse Justitiepaleis is een icoon van ons erfgoed, maar ook van onze democratie", zegt staatssecretaris Mathieu Michel. "Het is dan ook onaanvaardbaar dat het al 40 jaar in de steigers staat. Deze situatie is niet alleen slecht voor onze medeburgers, maar voor de hele wereld. Daarom heb ik van bij het begin van mijn mandaat van de restauratie van het Justitiepaleis in Brussel - en dus van de verwijdering van de stellingen - een prioriteit gemaakt. Dankzij een nauwgezette planning vordert dit restauratieproject van dag tot dag. Afspraak in 2024, wanneer we de eerste stellingen van de gevel aan de kant van het Poelaertplein zullen verwijderen."