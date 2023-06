Nederlandse vervoersmaatschappij Arriva wil treinen naar Parijs, via ons land

"Met deze treindienst biedt Arriva een extra rechtstreekse en duurzame verbinding tussen meerdere Europese steden", luidt het in een persmededeling.

Het is nog niet duidelijk of er al dan niet een hogesnelheidstrein zal worden ingezet. Arriva zegt wellicht te zullen kiezen voor een conventioneel treinstel dat tot 200 per uur kan halen en dus ook op hogesnelheidslijnen kan rijden.

Het is nu aan de Nederlandse toezichthouder om de aanvraag van Arriva te beoordelen en te bepalen of de treinverbinding van Arriva niet concurreert met bestaande treinverbindingen van de Nederlandse Spoorwegen. De aanvraag van Arriva is een zogenoemde aanvraag in open toegang. Die kan volgens de ACM worden goedgekeurd als het economisch evenwicht van een concessie niet in gevaar komt.