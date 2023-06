Nieuwe ambachtelijke brouwerij in Maaseik in gebouwen van zorginstelling Covida: "Dagbesteding voor onze gasten"

Het "Klein Kloosterke" in Maaseik is een nieuwe kleine ambachtelijke brouwerij. Vier brouwers werken er samen met Covida, een Limburgse zorgorganisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking begeleidt. De brouwerij met verbruikszaal is ondergebracht in de voormalige gebouwen van “Ter Engelen” in de Capucienenstraat.