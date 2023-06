K3-productie "De 3 biggetjes" komt terug: eerste musical voor Hanne, Marthe en Julia

De laatste K3-musical "Alice in Wonderland" dateert van 2011, toen nog met Karen Damen, Kristel Verbeke en Josje Huisman in de hoofdrollen als K3. Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat Hanne, Marthe en Julia ook graag hun musicaldebuut wilden maken met K3.

Hanne en Marthe speelden al twee keer de hoofdrol in een K3-film, telkens nog met Klaasje Meijer aan hun zijde, in "K3 Love Cruise" en "K3: Dans van de farao". In 2024 maken ze hun musicaldebuut in 2024 met Julia Boschman, die sinds november 2021 deel uitmaakt van K3 na het vertrek van Klaasje Meijer.

De keuze is gevallen op de musical "De 3 biggetjes", die eerder al door K3 - in de bezetting Karen, Kristel en Kathleen - werd gebracht in 2003 en 2007. Studio 100 zet zo zijn musicaltraditie verder, na eerdere voorstellingen van "Sneeuwwitje", "Pinokkio", "Doornroosje", "De Kleine Zeemeermin" en "Robin Hood".