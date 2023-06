Nog een jaar tot de verkiezingen: wat krijgt de federale regering nog voor elkaar?

"Er is een lange regeringsformatie geweest en de coronacrisis heeft veel aandacht gevraagd. Daarnaast was er ook nog de impact van de oorlog in Oekraïne. De regering is eigenlijk lang in crisismodus geweest. Dat moest toen, maar er is veel tijd om echt beleid te voeren verloren gegaan. De regering is het daarom verplicht aan de burgers om van dat laatste jaar goed gebruik maken", vindt Devos.