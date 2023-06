Nog een jaar tot de verkiezingen: wat krijgt de Vlaamse regering nog voor elkaar?

De crisis in de crèches gaat ook over een tekort aan personeel en opvangplaatsen. "De werkdruk is hoog en de lonen zijn laag", klinkt het in de sector. In 2014 werd de zogenoemde begeleider-kindratio verhoogd tot 8 kinderen per ­begeleider, of 18 bij twee begeleiders. Het hoogste aantal in Europa.