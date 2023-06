OHL-speler die in sporthal reed krijgt alcoholslot, ook andere voetballers moeten op verkeerscursus

"Dat ongeval heeft ons toch doen nadenken, we hebben de hevige kritiek in de pers gelezen, onder andere van VIAS", zegt CEO van OHL Peter Willems. "In plaats van daar giftig op te antwoorden hebben we hen de hand gereikt. We gaan nu samenwerken zodat dit een inspiratie kan zijn voor onze spelers, maar ook voor andere spelers. Ze gaan jaarlijks een cursus krijgen rond alcohol, snelheid en afleiding in het verkeer."