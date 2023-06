Man valt kinderen aan in Annecy, maar op beelden lijken maar weinig omstaanders in te grijpen: hoe kan zoiets?

"De vraag of en hoe snel er al dan niet hulp geboden wordt, hangt meer af van hoe dubbelzinnig de situatie is voor de omstaanders", legt ze uit. "Mensen aarzelen soms omdat ze in een fractie van seconden moeten oordelen over wat ze zien gebeuren. Soms is het in eerste instantie niet duidelijk wat er aan de hand is of welke verantwoordelijkheden er zijn."