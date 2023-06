Opnieuw betogen tienduizenden mensen in Servië tegen geweld

Op 3 mei doodde een 13-jarige negen medescholieren en een bewaker in een school in Belgrado. Minder dan 48 uur later schoot een jongeman acht mensen dood in twee dorpen nabij de hoofdstad.

Sinds de schietpartijen wordt er elke week geprotesteerd. In eerste instantie was dat als teken van rouw, maar nadien richtte het protest zich op de president.