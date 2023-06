Minder kortingen in de supermarkt, maar ze zijn wel hoger: "Consumenten kopen bovendien vaker in promo"

Er zijn dan misschien wel minder kortingen, consumenten kiezen er wel vaker voor. "Bijna 1 op de 5 producten die we in onze winkelkar leggen, zijn in promotie. Dat is een stijging van ongeveer 3 procent: van 16 naar 19 procent. Dus ja, wij kopen ook effectief meer in korting." Daarbij zijn er grote verschillen tussen de categorieën onderling. Van wasproducten en tandpasta bijvoorbeeld, weten wij dat ze vaak in korting staan én bovendien ook nog met grote korting."

Een verklaring vinden, is volgens Breugelmans niet eenvoudig: “Dat is een kwestie van de kip of het ei. Maar de retail zet uiteraard sterker in op promotionele acties omdat wij als consument niet anders verwachten.”