Gevangenisdirecteur op proces-Uyttersprot: "Beschuldigde is een modelgevangene"

Zowat voor het eerst tijdens dit proces kwamen er positieve getuigenissen over Jurgen Demesmaeker. "Het is erg uitzonderlijk dat een gevangene na enkele jaren in de gevangenis nog in geen enkel conflict betrokken is geraakt. Maar met hem hebben we nog geen enkel probleem gehad", vertelde de directeur van de gevangenis van Dendermonde. Demesmaeker werkt daar intussen als magazijnier. "Een van de grootste vertrouwensfuncties die je kunt krijgen in de gevangenis", legde de directeur uit. Ze noemde hem dan ook een modelgevangene. "Door zijn functie komt hij ook vaak op de dienst boekhouding, waar alleen vrouwelijke personeelsleden werken. Er is nog nooit een conflict gemeld."