Restauratie Onze-Lieve-Vrouwkerk Sint-Niklaas kan eindelijk van start gaan

De Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas staat in de steigers sinds er eind 2020 een steen van zowat 20 kilogram was losgekomen. Deskundigen stelden vast dat heel wat natuurstenen van de kerktoren barsten vertoonden. Een werfafsluiting rond de kerk was onvermijdelijk. De Vlaamse regering keurde nu de aanvraag om de kerk te restaureren goed. De kerkfabriek en de stad Sint-Niklaas krijgen een subsidie van 525.000 euro. De rest van de totale kost passen ze zelf bij.

De volledige toren wordt aangepakt, maar ook de gevels, dakjes en houten constructies van de O.L.V-kerk zijn aan vernieuwing toe. De werken zouden twee tot drie jaar duren.