Richting Sportmanagement van hogeschool in Brugge wint award voor begeleiding van topsportstudenten

"De hogeschool slaagt er goed in om de zorgen weg te nemen bij de topsportstudenten", zegt Cédric Van Branteghem, CEO van het BOIC. "De student zelf moet natuurlijk nog sterk presteren, bijvoorbeeld op de fiets of in het water. Maar door de stress bij examens en lessen weg te halen, krijgen we betere resultaten in de sport. De flexibiliteit van de onderwijsinstelling leidt ook tot betere studieresultaten."