Royals op zondag - Vittoria (19) plots naar voren geschoven als troonpretendent en Eloise zet racist op zijn plaats 

Koning Charles was net terug van een vijfdaagse solotrip naar Roemenië. Dus nee, hij heeft zijn jongste zoon prins Harry niet gezien. Die was in het Verenigd Koninkrijk om te getuigen in zijn rechtszaak tegen de Britse sensatiepers.



Roemenië was voor Charles een privébezoek (om te bekomen van de kroning), maar hij koppelde diplomatisch het aangename aan het nuttige met een bezoek aan president Klaus Iohannis in hoofdstad Boekarest.



Charles wandelde met stok en verrekijker in het dorpje Valea Zalanului (Transsylvanië) rond waar hij sinds eind jaren 90 een privédomein en gerenoveerde woningen bezit. Hij kreeg een warme welkom van zijn buren die hem bloemen en honing cadeau deden. De koning zou er één keer per jaar op vakantie komen, de rest van het jaar kunnen toeristen de gastenkamers boeken.