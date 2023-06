Marktkramers komen naar rusthuis in Tielt-Winge: bewoners kunnen eindelijk nog eens naar de markt

De wekelijkse markt in het dorp of de stad was en is voor veel mensen nog steeds een vaste waarde in het dagelijks leven. Maar wanneer je naar een woonzorgcentrum moet verhuizen valt die wekelijkse activiteit zo goed als altijd weg. "Dat vonden we zo jammer voor onze bewoners dat we beslist hebben om zelf een wekelijkse markt te organiseren", zegt Els Martens van VZW Dommelhof in Tielt-Winge.