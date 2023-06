Opmerkelijk: na protest over zaak-Sanda Dia willen Gentse rechters in middelbare scholen meer uitleg geven 

Lees hier de volledige mail van de Gentse rechters:

"Geachte directeur,

De zaak Sanda Dia beroert de samenleving. Er is verontwaardiging, er is protest.

Debat over een gerechtelijke uitspraak is gezond in een democratische samenleving. Maar er lijkt meer aan de hand. Een deel van de samenleving denkt dat er sprake is van klassenjustitie. Sommigen beweren zelfs dat de straffen anders zouden geweest zijn indien het slachtoffer en/of de daders een ander profiel hadden gehad.

Deze uitspraken wakkeren het wantrouwen in justitie aan.

Vooral jonge mensen, voor wie justitie helemaal onbekend is en die vaak geïnformeerd worden via sociale media, hebben vragen. Enerzijds willen wij luisteren naar hun bekommernissen. Anderzijds willen wij hun (vaak begrijpelijke) vragen niet uit de weg gaan en graag beantwoorden.

De rechtsstaat is het fundament van onze samenleving. Dit belangrijke fundament kan op lange termijn enkel gevrijwaard worden indien voldoende jonge mensen overtuigd zijn van het belang en de waarde van de scheiding der machten, mensenrechten en van onafhankelijke rechtspraak.

Daarom nemen de rechters van de rechtbank van eerste aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, het initiatief om met onze toekomstige generaties in gesprek te gaan. Het is onze overtuiging dat justitie meer moet communiceren over de taak en de rol van de rechter, maar ook over het belang van de rechter voor onze democratische samenleving.

Deze mail wordt verstuurd naar alle middelbare scholen in Gent.

Concreet zijn de rechters van onze rechtbank bereid om op een onderling af te spreken tijdstip (dit kan bijvoorbeeld ook na de examens in de laatste week van juni) naar uw school te komen om daar in gesprek te gaan met de leerlingen van uw school en hun vragen te beantwoorden."