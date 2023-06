Vlaamse varkensboeren tonen amper interesse voor uitkoopregeling van stikstofakkoord

Hoe werkt de vrijwillige uitkoopregeling?

Als een varkenshouder zich inschrijft voor de uitkoopregeling, zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in detail berekenen hoeveel ze zullen krijgen. Daarna geeft de boer pas hun definitief akkoord. Als die beslist om uit te stappen, zullen alle of een deel van de varkens weggaan, de stallen worden afgebroken en de gronden worden onthard.

De prijs die de boeren voor hun dieren krijgen, varieert. Voor zeugen en mannelijke varkens schommelt die tussen 362 en 838 euro per stuk. Bij biggen ligt die tussen de 16 en de 44 euro per stuk. Het ­bedrag neemt af naarmate het bedrijf ­ouder is, een gevolg van de ­Europese regels voor overheidssteun.

Wie een aanvraag doet, kan meteen een sloopvergoeding voor de stallen aanvragen, maar dat is niet verplicht. Die vergoeding ligt op maximaal 40 euro per vierkante meter. Voor het opbreken van verharding op het erf wordt 8 euro per vierkante meter geboden.