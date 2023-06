Stad Tienen stelt zomerprogramma voor: "Elk weekend valt er iets te beleven"

Deze zomer zullen inwoners en toeristen in Tienen ook kunnen relaxen op de Grote Markt in een relaxzone. "Ideaal om te chillen met zeteltjes, hangmatten, en andere lounge-elementen", vertelt schepen Bergé. "Het is de bedoeling dat iedereen zich thuis kan voelen op de Grote Markt gedurende de zomer en dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen praten, niet onbelangrijk in de samenleving van vandaag."

Naast de rock- en dancemuziek van de Tiense muziekfestivals zal er ook geregeld beiaardmuziek te horen zijn in de stad. In juli en augustus geeft stadsbeiaardier Luc Rombouts namelijk elke woensdagavond in het Apostelenhof een beiaardconcert vanuit de Sint-Germanustoren.