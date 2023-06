Tegenoffensief van Oekraïne lijkt zich op 3 fronten af te spelen: "Eerste fase zal tijd kosten en bloederig zijn"

Daarom wordt het wellicht een slijtageslag. Geen walk in the park, zoals in september bij het tegenoffensief in Charkiv waarbij het front in enkele dagen tijd 100 kilometer opschoof, verwacht Simoens.

"Het zal trager gaan en de uitkomst is onzeker. Maar ik denk dat we spreken over weken, veeleer dan over maanden. Wat niet betekent dat het offensief volgende maand gedaan zal zijn, maar ik denk dat Oekraïne nu voluit gaat en niet halfslachtig optreedt."