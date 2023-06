Cosmodrome in Genk krijgt nieuwe telescoop: "Ook volgende generaties warm maken voor sterrenkunde"

Het nieuwe exemplaar is al aangekomen, maar er ontbreken nog enkele onderdelen die nodig zijn voor de installatie ervan. De Cosmodrome wil de telescoop in september in gebruik te nemen. "Kom dan zeker naar hier om hem in werking te zien", zegt Mathieu. "Maar als je de oude sterrenkijker nog wil bewonderen, kan je naar de Zonnekijkdag komen op 2 juni. Of tijdens de nacht van de vallende sterren op 12 augustus de sterrenwacht bezoeken, is ook een aanrader."