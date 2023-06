Temperaturen lopen hoog op in zorginstellingen als Sint-Elisabeth in Peer, ouder pleit voor verkoeling in gebouwen

"Er komt een nieuwe vestiging in Eksel en we hopen dat het daar een stuk koeler is, want we maken ons wel zorgen", gaat Van Gestel verder. "De bewoners zitten soms 24 op 24 in hetzelfde gebouw en gaan al rond 20 uur slapen. Dan is het nog steeds erg warm buiten. Ze kunnen niet zelf de ramen openen om de kamer 's nachts te verluchten. Het grote probleem is dat eens de warmte binnenzit je die niet makkelijk weer buiten krijgt."

Van Gestel is ook woordvoerder van het Vlaams Netwerk Kritische Ouders en pleit elk jaar voor meer verkoeling in zorginstellingen. "Ik blijf ijveren voor het comfort van de bewoners. Het zou voor hen zoveel aangenamer zijn als de temperatuur binnen leefbaar is, 25 à 26 graden en op de slaapkamers 24 graden", besluit hij.

Het VAPH was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.