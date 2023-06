Primeur in de VS: ex-president Trump aangeklaagd voor het achterhouden van overheidsdocumenten

De vraag is nu hoe deze rechtszaak de verkiezingen zal beïnvloeden. In juli volgend jaar duiden de Republikeinen hun kandidaat aan voor de presidentsverkiezingen. Het is mogelijk dat de uitspraak daarvoor al valt.



Eerdere rechtszaken hebben Trump zeker geen windeieren gelegd. Hij is alomtegenwoordig in de media en maakt gebruik van de aandacht om massaal campagnegeld in te zamelen. Een luttele 20 minuten na deze laatste aanklacht maakte Trump er al gebruik van om meer geld in te zamelen.



Trump ligt sowieso voorop in de peilingen en de steun van de Republikeinse partij lijkt hij ook nog lang niet kwijt. "Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, steunt Trump", legt Björn Soenens uit. "Hij beweert dat president Biden persoonlijk verantwoordelijk is voor deze aanklacht. Een straffe uitspraak, want de hoogste parlementair van het land zegt zo eigenlijk dat er in de VS geen scheiding der machten geldt."