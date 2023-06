Twintiger uit Torhout krijgt werkstraf voor elf inbraken in kantines en jeugdlokalen

Een man van 24 uit Torhout is veroordeeld tot 200 uur werkstraf voor elf inbraken in kantines en jeugdlokalen. Hij was vooral actief in Beernem, waar hij onder meer binnenbrak in een chirolokaal, een tennisclub en de lokalen van een voetbalploeg. Maar hij pleegde ook inbraken in Oostkamp, Zedelgem en Torhout.