Vesdercomité Druivenstreek stopt er na twee jaar mee: "Heel intens, maar geen seconde spijt van"

“Ik ben daar twee jaar geleden mee gestart in een opwelling nadat ik het nieuws gezien had”, zegt vrijwilliger Eliane Roofthooft. “Nu zijn we een kleine vereniging die daar nog één tot twee keer per maand langsgaat. We zamelen goederen in want de hulp is nog altijd welkom daar. We merken wel dat er minder gegeven wordt dan een tijd geleden, maar we vissen natuurlijk altijd in dezelfde vijver.”