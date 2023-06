Vijf aanhoudingen na invallen bij drugsdealers en internetoplichters in Limburg

Woensdag in de vroege ochtend vielen speurders binnen op 4 adressen in Borgloon, Wellen, Sint-Truiden, Diepenbeek en later op de dag nog in woningen in Beringen en Heusden-Zolder. Daaraan namen 20 agenten van Kanton Borgloon deel, samen met het bijzonder bijstandsteam en hondenbegeleiders van de federale politie. Ze vonden een grote hoeveelheid goederen afkomstig van de oplichting. Daarnaast namen ze een aanzienlijke hoeveelheid drugs in beslag: 7 liter GHB, 700 gram speed, een 50-tal xtc-tabletten, cannabis, …