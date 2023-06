Overloop defect: vijver in Zoet Water Oud-Heverlee loopt bijna leeg

"Het was vrij snel duidelijk dat het incident te wijten was aan een defecte monnik, een overloop tussen de vijvers", licht burgemeester Bart Clerckx (CD&V) toe. "Een van de schotten onder water had het begeven, waardoor de vijver leegliep. Mensen van het Agentschap Natuur en Bos hebben het defect voorlopig kunnen herstellen. Een geluk, want voor de vissen in de vijver was het 5 voor 12. Als het schot niet hersteld was geraakt hadden we ze moeten redden en naar een andere vijver overbrengen."