Voetbalclub KRC Harelbeke geeft abonnementen gratis weg

Voetbalclub KRC Harelbeke wil graag meer toeschouwers tijdens de wedstrijden in het Forestierstadion. Het geeft daarom gratis abonnementen weg voor komend seizoen. Iedereen die in Harelbeke woont, of in de buurgemeenten, kan een aanvraag doen via de site en mag er dan één ophalen aan het secretariaat. "Normaal zou je voor zo'n abonnement 70 euro betalen", zegt bestuurslid Bart Deschepper, "dus dat is toch al een mooi cadeau." "Bovendien spelen we in tweede amateur", vult trainer Bruno Derveaux aan, "een niveau waarop toch al mooie dingen te zien zijn."