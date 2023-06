Man (34) veroordeeld die dronken ongeval veroorzaakte in Mol waarbij verloofde (25) om het leven kwam

Op 25 september 2021 gebeurde op de Zuiderring in Mol een dodelijk verkeersongeval. Een 34-jarige man uit Peer reed met zijn auto in op een kraanwagen, die stilstond op de rechterrijstrook. Zijn verloofde, een 25-jarige vrouw uit Lommel, overleefde de klap niet. Uit een alcoholtest bleek dat hij 2,18 promille in het bloed had. Volgens de verkeersdeskundige zou hij op het moment van de botsing ook 106 kilometer per uur gereden hebben, terwijl je op die plaats maar 90 mag.