Voor sommigen te streng, voor anderen te laks: veel negatieve reacties op Europees migratieakkoord

Ook meerderheidspartij Groen is bezorgd. "Daar hebben wij de positie ingenomen dat we daar bezorgd over zijn, zeker over kinderen en gezinnen in detentie ", zegt Kamerlid Eva Platteau (Groen). "Dat is voor ons toch een moeilijk aspect."

Platteau is er ook niet echt van overtuigd dat de procedures zo kort zullen zijn als men voorspiegelt. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen is hierover sceptisch. "Vandaag nemen asielbeslissingen in België een tweetal jaar in beslag. Ik ben benieuwd hoe ze dat op vijf weken willen organiseren."