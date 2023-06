Voormalig Brits premier Boris Johnson neemt ontslag als parlementslid

In een lange mededeling van Boris Johnson op Twitter schrijft hij dat hij onmiddellijk stopt als Brits parlementslid, nadat hij het rapport van de parlementaire onderzoekscommissie over "Partygate" heeft gekregen.

"Ik heb een brief ontvangen die - tot mijn verbazing - duidelijk maakt dat ze vastberaden zijn om verder te doen om me het parlement uit te werken. Ze hebben nog altijd geen greintje bewijsmateriaal geproduceerd dat ik bewust of roekeloos het Lagerhuis misleid zou hebben", zegt Johnson. "Hun doel was van in het begin om mij schuldig te verklaren, ongeacht de feiten."