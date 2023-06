YouTube bergt strijd tegen nepnieuws over Amerikaanse verkiezingen van 2020 op: "Gevaar is nochtans niet geweken"

"Twee jaar na de verkiezingen, duizenden verwijderde video's en een verkiezingscyclus later erkennen we dat we ons beleid in een veranderd landschap moeten herzien. Ook al dijken we door het verwijderen van video's een beetje misinformatie in, het kan als onbedoeld gevolg hebben dat we vrije, politieke meningsuiting beknotten zonder het risico op geweld betekenisvol in te perken."