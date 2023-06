Pop-up zomerbar opent in stadion KRC Genk vlak naast heilige grasmat

De nieuwe zomerbar in het stadion van KRC Genk is vanaf morgen open tot 16 juli. "Het is een hele unieke pop-up zomerbar in onze Cegeka Arena vlak naast de heilige grasmat", vertelt Sem Franssen, directeur business development bij KRC Genk.

De zomerbar, opgebouwd uit wit steigerhout, is ook voorzien van een plonsbad. "Dat is vooral bedoeld om de voeten een beetje te verfrissen", lacht Franssen. Er is ook een springkasteel. "Het is een concept voor iedereen. Jong of oud, iedereen is hier welkom."