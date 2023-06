Verkoeling nodig? Ontdek hier waar je overal een frisse duik kan nemen

Als je eraan denkt in een beek of kanaal te zwemmen: in België is de regel dat je nergens in open water mag zwemmen, tenzij het expliciet toegelaten wordt

Zwemmen in bevaarbare waterlopen is in ons land overal verboden en dus strafbaar. Voor het zwemverbod zijn verschillende redenen, die opgelijst zijn door De Vlaamse Waterweg. Ook wildzwemmen in meren en plassen is verboden, tenzij het expliciet is toegestaan door het lokale bestuur.