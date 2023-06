Aanvaller steekpartij Annecy in verdenking gesteld van poging tot moord, alle slachtoffers buiten levensgevaar

De verdachte is een 31-jarige Syriër. Vóór de aanval was hij twee maanden lang regelmatig gezien in het park aan het Meer van Annecy. Toen hij de misdaden pleegde, was hij volgens de procureur gewapend met een opvouwbaar mes, droeg hij een kruis en had hij twee christelijke afbeeldingen.

De man is een tiental jaar geleden in Zweden erkend als vluchteling. Hij was een tijdlang getrouwd met een Zweedse, maar was intussen gescheiden. De Zweedse nationaliteit had hij niet, maar als in Europa erkende vluchteling was hij legaal in Frankrijk. Ook in Frankrijk probeerde hij een vluchtelingenstatus te krijgen, maar volgens Franse media werd zijn aanvraag begin deze maand afgewezen.