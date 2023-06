Amerikaan vindt miljoen koperen muntjes in kelder van overleden schoonvader (en hoopt nu op een uniek exemplaar)

Een snelle rekensom leerde dat schoonvader Fritz, een Duitse immigrant die in de jaren 60 naar de VS kwam, daar doorheen de jaren minstens een miljoen rosse centjes moet hebben verzameld, met een nominale waarde van zo'n 10.000 dollar. Het gaat om koperen pennies, wat zou betekenen dat Fritz ze al van vóór 1982 in zijn kelder had liggen. Vanaf 1982 werden zulke pennies in de VS namelijk van verkoperde zink gemaakt.