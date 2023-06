Baasje en bordercollie aangevallen en gebeten door Anatolische herdershonden in Ranst

Het is volgens Redig niet de eerste keer dat zo'n incident zich voordoet op het pad langs de Rantsesteenweg. "Een aantal jaar geleden was er ook al een voorval met gelijkaardige honden. Het moest definitief stoppen. Daarom hebben we gedreigd om de honden in beslag te nemen. Maar dat bleek niet nodig want de eigenaar zelf had zijn drie volwassen honden al een andere thuis gegeven. Er blijven nog 11 pups achter die binnenkort ook verkocht zullen worden."