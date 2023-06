Antwerpse reizigers op tram 1 eenmalig betoverd door bloeitram: "Je wordt hier echt vrolijk van"  

Reizigers die tram 1 tussen Brederode en Luchtbal nemen, kunnen verrast worden door op te stappen in een groene oase. Een van de tramstellen is langs de binnenkant bekleed met 35 meter doorlopend groen. "Hiermee willen we onze gratis actie Buurt in Bloei in de kijker zetten", vertelt districtsschepen Tom Van den Borne (GROEN). "Inwoners van ons district kunnen gratis geveltuinen en -tonnen, groenslingers en boomvakken krijgen."