Brusselse Ring in Zaventem vanavond en morgen volledig afgesloten wegens plaatsing van nieuwe brug

In het kader van die werken wordt dit weekend het tweede en finale deel van de nieuwe brug over de Ring geplaatst. Het brugdeel is 100 meter lang en ruim 27 meter breed, en werd de afgelopen tijd in stelling gebracht, vlak naast de Ring.

Vanavond wordt het gevaarte geplaatst. Om de veiligheid van zowel de weggebruikers als de arbeiders te verzekeren, sluit de aannemer zowel de Ring als de brug van de Hector Henneaulaan af.