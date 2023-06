Buurman en milieuverenigingen tekenen beroep aan tegen vergunning voor groot golfproject van Paul Gheysens in Knokke-Heist

De buurman is Peter Taffeiren, zelf een vastgoedmakelaar en eigenaar van een paardenfokkerij met fruitboomgaard die naast de poldergronden ligt die Gheysens wil omvormen tot golfterrein. Daarnaast is de man sinds kort bestuurslid van de lokale N-VA-afdeling, de belangrijkste oppositiepartij in Knokke-Heist.