"Schandalige keuze" of "de geknipte persoon"? Olietopman als voorzitter volgende VN-klimaattop doet stof opwaaien

De kans dat al-Jaber (49) zou worden verwijderd als COP-voorzitter, lijkt klein. Want de VN heeft niet zomaar voor hem gekozen. Al-Jaber is ook voorzitter van Masdar, een bedrijf dat werkt aan hernieuwbare energie. Hij stond zelf aan de wieg van Masdar in 2006, om het land minder afhankelijk te maken van olie. In de VAE is hij minister van Industrie en Vooruitstrevende Technologieën.

Bovendien was hij klimaatgezant voor de VAE tussen 2010 en 2016. Vier jaar later, in 2020, hernam hij die functie. Wellicht redeneert de VN dat het, om de oliestaten mee te krijgen in de strijd tegen de klimaatopwarming, het misschien wel goed is om er hen nauw(er) bij te betrekken.